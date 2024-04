"Tesla" şirkəti elektrikli avtomobillərinin qiymətini endirib.

Metbuat.az bildirir ki, qərara səbəb kimi 2024-cü ilin ilk rübündə tədarükün azalması göstərilir.

Məlumata görə, "Model 3"ün Çindəki qiyməti 245 min yuandan 231 min yuana (32 min dollar) endirilib. Eyni zamanda Almaniyada satılan arxa ötürücülü "Model 3"ün də qiyməti 42 990 avrodan 40 990 avroya (43 670,75 dollar) endirilib.

Şirkət rəsmisinin açıqlamasına görə, digər Avropa, Yaxın Şərq və Afrika ölkələrində də qiymət endirimi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.