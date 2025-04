Mayın 1-dən bu telefonlarda "Whatsapp" işləməyəcək

2025-ci ilin mayın 1-dən bəzi telefonlarda WhatsApp işləməyəcək

Metbuat.az xəbər verir ki, 2025-ci ilin mayın 1-dən etibarən bəzi telefon modellərində WhatsApp tətbiqi işləməyəcək. Bu dəyişiklik, tətbiqin texnoloji yeniliklərə uyğunlaşması və istifadəçi təcrübəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə həyata keçirilir.

WhatsApp-ın rəsmi açıqlamasına görə, yeni versiyalarının daha stabil işləməsi və təhlükəsizlik məsələlərinin daha effektiv həll edilməsi üçün, tətbiq köhnəlmiş əməliyyat sistemlərinə və telefon modellərinə dəstəyini dayandıracaq. Buna görə də, Android və iOS əməliyyat sisteminin müəyyən köhnə versiyalarını işlədən telefonlarda WhatsApp istifadəsi mümkün olmayacaq.

- iPhone 5 və daha əvvəlki modellər

- iPhone 5c

- Android telefonları:

- Samsung Galaxy S3 və daha əvvəlki modellər

- Samsung Galaxy Note 2 və daha əvvəlki modellər

- HTC One X və daha əvvəlki modellər

- LG Optimus 3D, Optimus G və daha əvvəlki modellər

- Sony Xperia Arc və daha əvvəlki modellər

- Motorola Moto G 1st gen və daha əvvəlki modellər

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.