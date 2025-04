Ardaya 30 milyonluq təklif - Avropa nəhəngi istəyir

“Arsenal” klubu “Real Madrid”in futbolçusu Arda Güler üçün təklif göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Karlo Ançelotti “Real”da qalarsa, Arda başqa kluba transfer ola bilər. İspaniya mediasının məlumatına görə, “Arsenal” Arda üçün 30 milyon avro təklif edib. Qeyd edək ki, transfer reallaşarsa “Fənərbaxça” da böyük gəlir əldə edəcək. Müqavilənin şərtlərinə görə, "Fənərbaxça" Ardanın növbəti transferindən 20% pay ala biləcək. 30 milyon avro ödənilsə, “Fənərbaxça” 6 milyon avro qazanacaq. Bundan əvvəl, “Aston Villa” Arda Gülerin xidmətində maraqlı olduğunu açıqlamışdı. İtaliya klublarından da Ardaya təkliflər olduğu deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.