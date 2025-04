"Real"ın istədiyi ulduz futbolçu danışdı

"Real Madrid"in transfer siyahısında adı hallanan "Arsenal"ın futbolçusu Bukayo Saka transfer iddiaları barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o “Arsenal”da xoşbəxt olduğunu ifadə edib. Futbolçu, “Azarkeşlər məni sevirlər. Bizim yaxşı münasibətimiz var və burada olmaqdan və yalnız qələbəyə diqqət yetirməkdən çox şadam” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Bukayo Sakanın “Arsenal”la müqaviləsi 2027-ci ildə yekunlaşır. “Arsenal”ın futbolçunu klubda saxlamaq istədiyi deyilir. “Real”ın futbolçunu transfer etməkdə maraqlı olduğu iddia edilir.

