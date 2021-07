Nigeriyanın Kano vilayətində bir avtomagistralın çökməsi nəticəsində 18 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, çəkmə şiddətşli yağışlarla bağlıdır.

Bildirilib ki, hadisə nəticəsində çox sayda insan yaralanıb.

Yaralılar xəstəxanalara yerləşdirilib. Onlardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdır. Ölü sayının artacağı istisna edilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.