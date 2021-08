Ermənilər YALVARIR: Azərbaycan ordusu yolu AÇMAQDAN İMTİNA ETDİ - Bakı bu tələbi irəli sürdü

''Rusiya sülhməramlıları ermənilərə söz veriblər ki, yol açılacaq. Lakin ermənilərin alternativ yoldan istifadə etmək üçün hərəkətə keçməsi istəklərinə hələki nail olmadığını göstərir".

Metbuat.az xəbər bu açıqlamanı siyasi şərhçi Asif Nərimanlı verib.Onun sözlərinə görə, Azərbaycan tərəfi Qafan-Gorus yolu ilə bağlı ermənilərlə danışıqlardan imtina edib. Bildirilib ki, rus sülhməramlılarının komandanlığı gəlsin. Rüstəm Muradov da hazırda məzuniyyətdədir.

''Qeyd edim ki, əsas hissəsi torpaq olan alternativ yola yük maşınını salıblar, əgər yük maşını keçə bilsə, digər maşınlar da bu istiqamətə yönləndiriləcək; alternativ yolun tam istifadə verilməsi ilin sonundan tez mümkün deyil. Yolun açılacağı istisna deyil: Prezident İlham Əliyev də Azərbaycan ərazisinə düşən yoldan isifadəyə imkan yaratmağımızı əməkdaşlıqda maraqlı olduğumun nümunəsi kimi göstərmişdi".

Asif Nərimanlı bildirdi ki, Azərbaycan bir gedişlə Ermənistan üzərindəki təsir imkanlarını göstərmiş oldu.

''İrəvan Bakının tələblərini yerinə yetirməsə, çətinlik yaşamağa davam edəcək".

