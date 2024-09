Çətinliklər geridə qaldı - 3 bürc böyük uğurun astanasında

Retrograd mövsümü tam sürətlə davam edir və tutulmalar dövrü qarşıdadır. Astroloqlar vurğulayırlar ki, bu, çətinliklərin və dəyişikliklərin əsas vaxtıdır. Ancaq bəzi bürclər var ki, onları hər addımda şans gözləyir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoç

Çox güman ki, sizi rahatlıq zonanızdan və ya ilişib qaldığınız sıxıntıdan uzaqlaşdıracaq möhtəşəm yeni yol başlayır. Siz çox çətin ola biləcək bəzi keçmiş travmaları azad etmək üçün çalışmalısınız. Ancaq bu prosesin bir hissəsi gələcəyə baxmağa, yeni planlar qurmağa və xəyallarınızın gerçəkləşə biləcəyinə inanmağa başlamağın nə vaxt gəldiyini başa düşməkdir.

Sentyabrın əvvəlində yeni optimizm dalğası sizi dolduracaq. Bu səyahətin bir hissəsi əvvəlki davranış nümunələrini pozmalı ola biləcəyinizi başa düşməkdir. Bu, risk sizi narahat etsə belə, özünüzə hərəkətə keçməyə icazə vermək deməkdir. Qarşıda yeni potensial təkliflər, səyahətlər və hətta mənəvi istirahət üçün əla vaxt var.

Tərəzi

Artıq müəyyən şərtlərin sizi yeni fürsətlər əldə etməkdən çəkindirməsinə icazə verə bilməzsiniz. Deyəsən, həyatınızı dəyişdirmək ərəfəsində olduğunuzu bilirsiniz, ancaq bəzi cəhətləri itirməkdən də qorxursunuz. Anlayın ki, hər hansı bir zamanda xəyallarınızla adi rutininiz arasında seçim etməlisinizsə, həqiqətən yalnız bir seçim var.

Oğlaq

Merkuri həyatda yeni potensial yolları aktivləşdirir, nəyə diqqət yetirməli olduğunuzu və daha çox zənginliyi necə cəlb edə biləcəyinizi anlamağa kömək edir. Merkuri yenidən Qız bürcünə daxil olduqda, inanılmaz təkliflər gözləyin.

Bəlkə də müəyyən planların razılaşdırılması üçün sadəcə vaxt lazım idi. Siz hətta həyatın təsəvvür etdiyinizdən daha yaxşı olacağını təsəvvür etməyə çalışmısınız. Həyatınız dərhal dəyişəcək. Bir cümlə uğura və zənginliyə yol açacaq. Sadəcə səbirli olmalısınız, tezliklə hər şey uğurla taclanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.