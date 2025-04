16 apreldə G1-G2 səviyyəli geomaqnit qasırğası proqnozlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından xəbər verilib.

Bildirilib ki, digər TKA-nın da təsiri əlavə olunarsa, geomaqnit qasırğasının intensivliyinin G3 səviyyəsinə qalxması ehtimalı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.