Türkiyənin Muğla əyalətində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 4,1 bal gücündəki yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 18:04-də Datça ərazisində qeydə alınıb.



Zəlzələ həmçinin, Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sındı ve Məsudiyədə də hiss edilib.

İlkin məlumatlara görə, dağıntı və tələfat yoxdur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.