Azərbaycanda sentyabrın 1-dən 14-dən baş verən yol-nəqliyyat hadisələrinin sayı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki həftə ərzində respublika yollarında 23 yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Baş verən qəzalar nəticəsində 24 nəfər ölüb, 8 nəfər xəsarət alıb.

