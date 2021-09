Pakistan və Əfqanıstan arasında piyadaların keçidi üçün nəzərdə tutulan Torkham sərhəd qapısı yenidən açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərhəd qapısı 2 gün əvvəl bağlanmışdı. Məlumata görə, Pakistan bütün piyadaların sərhəddən keçməsinə icazə vermədiyinə görə, “Taliban” sərhədi bağlamışdı. Qeyd edək ki, son bir ay ərzində 40 minə insanın Torkham sərhəd qapısından keçdiyi bildirilir.

