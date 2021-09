Məşhur aktyorlar ayda nə qədər qazanırlar? - Dodaq uçuqladan RƏQƏMLƏR

Yeni mövsümün start verməsi ilə aktyorların bölüm başına nə qədər qazanc əldə etdiyi izləyicilərdə maraq oyadıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyədə aktyorların seriallardan əldə etdiyi gəlirlərin məbləği açıqlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.