İNANILMAZ: Qayınanasına eşqini ELAN ETDİ: Həyat yoldaşı isə... - ŞOK MESAJLAR üzə çıxdı / FOTO

Türkiyədə baş verən hadisə böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 6 ildir evli olan kişi qayınanasına eşq elan edib. Bildirilir ki, ailə arasında bir müddət əvvəl narazılıqlar yaşanıb. 28 yaşlı kişinin ailəsi ilə maraqlanmaması qadını şübhəyə salıb. Xəyanətə məruz qalmasından şübhə edən qadın, anasından kömək istəyib. Anasının dedikləri isə 32 yaşlı qadını şoka salıb. Məlum olub ki, 28 yaşlı ailə başçısı 55 yaşlı qayınanasına mesajlar göndərərək ona eşqini elan edib.

Məsələnin üstü açılandan sonra qadın boşanmaq üçün iddia qaldırıb.

