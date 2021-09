ABŞ-da Şane Smit adlı qəssab ölü timsahın mədəsini yarmağa qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun bu marağı tarixi tapıntının üzə çıxmasına səbəb olub. Bildirilir ki, timsahın mədəsindən metal vasitə çıxıb. Məlumata görə, onun minlərlə il əvvələ aid olan silahdır. Hətta onun ilk silah vasitəsilərindən olduğu güman edilir

Elm adamları hesab edir ki, metal silah b.e.ə 1700-ci ilə aid ola bilər. Tarixi tapıntı barədə araşdırılır.

