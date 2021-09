Xəbər verdiyimiz kimi, Pentaqon aparılan tədqiqatların nəticələrinə əsasən, avqustun 29-da pilotsuz uçuş aparatları ilə Kabilə endirilən zərbələrin səhv olduğunu qəbul edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ABŞ-ın İŞİD iddiası ilə səhvən bombaladığı ailədən yeganə sağ qalan Emal Ahmedi "Euronews"a danışıb.

Məlum olub ki, ABŞ-ın səhvi ucbatından bir ailədən 7-si uşaq olmaqla 10 nəfər dinc sakin öldürülüb.

Bunlar arasında Emal Ahmedinin iki yaşlı qızı da var.

