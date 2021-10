Sabiq icra başçısı Mövsüm Bədirxanov koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Anar Məmmədov məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Bədirxanov Xızı və Siyəzən rayonlarının icra başçısı olub.

