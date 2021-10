Daşkəsən rayonunda 25 yaşlı gənc bıçaq xəsarətləri alıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Çıraqlı kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, həmin kəndin sakini, 1996-cı il təvəllüdlü R.Nəbiyevi bıçaqlanıb. Bir bıçaq xəsarəti alan şəxs Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanaya aparılıb.

Onu bıçaqlamaqda şübhəli bilinən, 1969-cü il təvəllüdlü Faiq Hüseynəliyev isə saxlanılıb. Hadisənin F.Hüseynəliyevin sərxoş halda olduğu zaman yaranan mübahisə zəminində törədildiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.