İran Azərbaycanla sərhəddəki təlimlərə türk əsilli hərbçiləri cəlb edib? - ŞOK İDDİA

Türkiyənin siyasi şərhçisi Taha Dağlı İranın Azərbaycan sərhədlərində keçirdiyi hərbi təlimlərlə bağlı diqqətçəkən fikirlər səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, bölgədə yeni nizam qurulur və İranın bu nizamda yer almaması və xüsusilə Zəngəzur dəhlizinin açılması Tehranı ciddi narahat edir. Şərhçi İran ordusunun Azərbaycan sərhədlərindəki təlimləri zamanı hərbçilərin “Bozqurd” işarəsi ilə fotolar çərəkərək paylaşmasına da diqqət çəkib.

Şərhçi iddia edir ki, İran təlimlərə türk əsilli hərbçiləri cəlb edib. Məqsəd türkləri türklərlə üz-üzə gətirmək ola bilər.

