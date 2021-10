Gürcüstanda həbs edilən keçmiş prezident Mixail Saakaşviliyə zəng etmək qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun vəkili Beka Basiliya açıqlama verib. O bildirib ki, qadağa Prokurorluq tərəfindən tətbiq edilib. Saakaşviliyə həbsxanadan zəng etməyin niyə qadağan edilməsinin səbəbi açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, Saakaşvili iki gün əvvəl həbs edilib.



