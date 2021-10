Rusiyada yaşayan məşhur azərbaycanlı videobloqçu Hüseyn Həsənov Çeçenistan başçısı Ramzan Kadırovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, instaqram hesabında fotolarını paylaşıb.

Qeyd edək ki, görüş Kadırovun iqamətgahında baş tutub.

