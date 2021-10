Kim Çen In dünyaya meydan oxudu: Məğlubedilməz ordu quracağam

“Şimali Koreyanın silahları inkişaf etdirməsi barədə planları müdafiə xarakterlidir və hücum məqsədi daşımır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şimali Koreya lideri Kim Çen In hərbi sərgidə diqqətçəkən açıqlamalar verib. O bildirib ki, Pxenyan Seulla mübarizəyə girmək istəmir. Kim Çen Inın sözlərinə görə, ABŞ tərəflər arasında vəziyyəti gərginləşdirməkdə maraqlıdır:

“Heç kimlə müharibə aparmaq barədə danışmırıq. Əksinə müharibəyə əngəl olmağı və suverenliyin qorunması üçünü müharibədən yan keçməyi danışırıq”.

Kim Çen ABŞ-ın təhdidlərinə qarşı məğlub edilməz ordu quracağını bəyan edib.

