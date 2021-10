Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dmitri Mironovun Yaroslavl vilayəti qubernatoru vəzifəsindən istefasını qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin digər fərmanla Mironovu Prezidentin köməkçisi təyin edib.



Yaroslavl vilayətinə müvəqqəti olaraq Mixail Yevrayev rəhbərlik edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.