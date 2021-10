Bakıda 16 yaşlı qız yaşayış binasının doqquzuncu mərtəbəsindən düşüb.

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, yeniyetmə qızın intihar etdiyi iddia olunur.

Hadisə Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsində baş verib. Aynur Eyvazovanın təhsildən yayındırıldığı da iddia olunur.

İlkin ehtimala görə, hadisə ailə münaqişəsi zəminində baş verib. Aynur Eyvazovanın ailəsi əslən Yardımlı rayonunun Avaş kəndindəndir. Hazırda aidiyyəti qurumlarla birgə hadisənin səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.