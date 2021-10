Türkiyənin “Baykar Teknoloji” şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktarın 72 yaşlı atası Özdemir Bayraktar vəfat edib.

Metbuat.az Türkiyə kiv-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şirkət özü məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Özdemir Bayraktar “Baykar Teknoloji” şirkətinin İdarə heyətinin sədri idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.