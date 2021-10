Bakıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonunda baş verib.

Aeroport yolunda orta yaşlı kişi (ad və soyadı dəqiqləşdirilir-red) yolun piyadalar üçün müəyyən olunmayan hissəsindən keçərkən avtomobil onu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerindəcə keçinib.

Fakt araşdırılır.

