Ərdoğandan SƏRT CAVAB: Soros artıqları, siz kimsiniz?

"Türkiyəyə dərs vermək sizin həddiniz deyil".

Metbuat.az “Haber Global”a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 10 ölkənin səfirinin iş adamı Osman Kavalanın birgə bəyanatına münasibət bildirərkən deyib.

“Bu Soros artığını müdafiə edənlər onun necə sərbəst qalmasına çalışırlar. Türkiyəyə belə bir dərs vermək sizin həddiniz deyil. Siz kimsiniz?”, - dövlət başçısı bildirib.

Qeyd edək ki, ABŞ, Almaniya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Niderland, İsveç, Kanada, Norveç və Yeni Zelandiya səfirləri iş adamı Osman Kavalanın azadlığa buraxılması tələbi ilə birgə bəyanatla çıxış ediblər. O.Kavala casusluq və dövlət çevrilişinə cəhddə təqsirləndirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.