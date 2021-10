Avstraliyanın Melburn şəhərində müxtəlif vaxtlarda 263 gün qüvvədə olan karantin rejimi başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərt karantin rejimi ləğv edilsə də, bəzi məhudiyyətlər qüvvədə saxlanılıb. Bildirilir ki, Melburnda əhalinin 70 faizi peyvənd olunub. Məlumata görə, Melburnda 6 dəfə tam qapanma tətbiq edilib.

Qeyd edək ki, 263 gün dünyada koronavirus peyvəndinə görə tətbiq edilən ən uzun müddətli karantin rejimidir.

