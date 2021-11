Aparıcı Sara Safura bu dəfə Azərbaycana axın edən ərəb turistlərdən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı turistlərlə bağlı şok iddialar səsləndirib, paytaxtın mərkəzində kirayə qalan ərəb turistlərin azərbaycanlı qızlara işgəncə yaşatdığını bildirib:

"Pul qarşılığında 3-4 qızı eyni vaxtda evə gətirib, aldadır, döyür, təhqirlərə məruz qoyurlar…”

Yenicag TV-yə istinadən həmin görüntüləri təqdim edirik:

