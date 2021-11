Avstraliyanın qərbində 18 gün əvvəl itkin düşən 4 yaşlı qız uşağı tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kleo adlı qız evdən tapılıb. Polis axtarışlar nəticəsində 36 yaşlı şübhəlini nəzarətə götürüb. Məlumata görə, 4 yaşlı qızın səhhəti normaldır. Qızın tapılması ölkədə böyük sevinclə qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Kleo ailəsi ilə birgə istirahət etmək üçün təbiət qoynunda çadır qurmuş 1 gün sonra iktin düşmüşdü.

