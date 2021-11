Türkiyə ordusu Hatay vilayətininin dağlıq ərazilərində antiterror əməliyyatlarına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, “Qış-2 Amansonlar” hərbi əməliyyatlarının məqsədi ölkədəki PKK terror təşkilatını tamamilə məhv etmək, bölgədə olduğu güman edilən terror sığınacaqlarını sıradan çıxarmaqdır.

Məlumata görə, hərbi əməliyyatlara aralarında polis və xüsusi təyinatlılar da olmaqla 718 hərbçi cəlb edilib.

