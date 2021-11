Malatyada oyun zamanı Malatya İdmanyurdu klubunun futbolçusu Osman Doğru təhlükəli vəziyyətlə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunun 78-ci dəqiqəsində futbolçunun dili boğazına qaçıb və o, qəfil nəfəssiz dayanıb.

Dərhal xəstəxanaya çatdırılan futbolçunun vəziyyətinin hazırda yaxşı olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.