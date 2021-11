Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin (KTN), İsrailin Kənd Təsərrüfatı və Kənd Yerlərinin İnkişafı Nazirliyinin, İxrac İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Təl-Əvivdə İsrail-Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Biznes Forumu keçirilib.

Metbuat.az-a KTN-dən verilən məlumata görə, ədbirdə hər iki ölkədən aidiyyəti qurumların nümayənədləri, kənd təsərrüfatı üzrə ixtisaslaşmış şirkətlərin rəhbərləri iştirak ediblər.

Biznes forumun açılış mərasimində çıxış edən azərbaycanlı nazir İnam Kərimov bildirib ki, keçirilən yüksək səviyyəli tədbir Azərbaycanla İsrail arasında ümumi işgüzar maraqların və yüksək səviyyəli əlaqələrin inkişafından xəbər verir: "Biznes forum biznes sektoruna kənd təsərrüfatı sahəsində ən yaxşı təcrübələrini bölüşmək və mövcud tərəfdaşlığı daha da inkişaf etdirmək üçün mühüm imkanlar yaradır. İki ölkənin aqrar sahə üzrə ixtisaslaşmış şirkətlərinin nümayəndələri əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək üçün ikitərəfli görüşlər keçirmək şansından maksimum yararlanacaqlar. Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir, aqrar sahədə əsas hədəflər ətraf mühitin mühafizəsi, ərzaq təhlükəsizliyi, aqrar məhsul ixracının artımı və sosial məsuliyyəti balanslaşdıran davamlı kənd təsərrüfatı yaratmaqdır”.

Nazir ötən il Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etdiyini xatırladıb və deyib ki, qarşıdakı illər üçün əsas məqsəd işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması, onların dəyər zəncirlərinə inteqrasiyasıdır. Bu ərazilərin geniş kənd təsərrüfatı potensialı var və azad olunmuş torpaqlar Yaşıl Enerji Zonaları elan edilib. Bu ərazilərdə kənd və şəhərlərin inkişafı “Ağıllı şəhər” və Ağıllı kənd” konsepsiyasına əsaslanacaq. Bunu nəzərə alaraq, İsrail şirkətləri özlərinin ən yaxşı texnologiya və təcrübələrini Azərbaycan şirkətləri ilə bölüşə bilərlər”.

Biznes forumda çıxış edən İsrailli nazir Oded Forer Azərbycanla əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu, qarşılıqlı əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün böyük potensialın olduğunu deyib. Ölkəsinin Azərbaycanla bir çox sahələrdə əməkdaşlıq etdiyini deyən nazir xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi imkanlarının mövcud olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, İsrail Azərbaycanla aqrar sahədə mütəxəssis hazırlığı, təcrübə mübadiləsi, müasir texnologiyaların transferi, aqrar tədqiqatlar sahəsində əməkdaşlıqda xüsusilə maraqlıdır: “Əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində ən böyük rollardan biri biznes qurumların üzərinə düşür və kənd təsərrüfatı üzrə ixtisaslaşmış şirkətlərin əməkdaşlığı yekun nəticədə ölkələrin aqrar sahədə əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirir. Azərbaycanla İsrail qarşılıqlı ticarət dövriyyəsini artırmağa çalışmalıdır. Bu sahədə əsas məsuliyyət həm də böyük şirkətlərin üzərinə düşür. Ümidvaram ki, biznes forum çərçivəsində İsrail və Azərbaycandan olan iş adamlarının keçirəcəyi təkbətək görüşlər, aparacaqları fikir mübadiləsi yekunda iki ölkə arasında əməkdaşlığın daha da inkişafına müsbət təsir göstərəcək”.

Daha sonra biznes forumda Azərbaycan və İsrailin kənd təsərrüfatı potensialına həsr olunmuş təqdimatlar keçirilib. Forum Azərbaycan və İsrail iş adamlarının ikitərəfli görüşləri ilə davam edib. Azərbaycan şirkətlərinin nümayəndələri israilli həmkarları ilə aqrar sahənin müxtəlif istiqamətlərinə dair fikir mübadiləsi aparıb, əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini dəyərləndiriblər.

