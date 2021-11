Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb

Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin Rusiya və Monteneqroya qarşı Avropa çempionatının seçmə oyunları üçün heyəti açıqlanıb.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Siyasət Əsgərov noyabrın 18-də start götürəcək təlim-məşq toplanışına 23 futbolçu çağırıb.

Yığma noyabrın 25-də “Dalğa Arena”da Rusiyanı, 5 gün sonra isə Monteneqronu qəbul edəcək.

Qeyd edək ki, Kristina Bakarandze noyabrın 20-də, Vüsalə Seyfəddinova, Nigar Mirzəliyeva, Kamilla Məmmədova, Yeliz Acar, Bilge Su Koyun noyabrın 21-də, Alina Dorofeeva, Diana Məmmədova, Sevinc Cəfərzadə noyabrın 22-də hazırlıq prosesinə qoşulacaq.

