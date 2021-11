ABŞ-ın Viskonsin əyalətində sürücünün avtomobili kütlənin üzərinə sürməsi nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb. 40 yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən sürücünü nəzarətə götürüb. Onun kimliyi açıqlanmır. Hadisə ilə bağlı bölgədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Məktəblərdə tətil elan edilib.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

