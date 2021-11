Çin ABŞ-ın hərbi gəmisinin Tayvan sahillərindən keçməsinə sərt etiraz edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ABŞ-ın addımı güc nümayişidir. Məlumata görə, bölgədən keçən ABŞ gəmisinin göyərtəsində raketlər olub. ABŞ tərəfi isə iddia edir ki, bu səfər beynəlxalq qanunlara uyğun olub. Qeyd edək ki, Çinin Tayvana hücum etməyə hazırlaşdığı barədə iddialar var. ABŞ isə Tayvana dəstək verəcəyini bəyan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.