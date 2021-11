“Listvyajnaya” mədənində daha 18 şaxtaçının meyiti tapıldı

Listvyajnaya mədənində 18 şaxtaçının cəsədi tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyada Kemerova vilayətinin “Listvyajnaya” şaxtasında baş verən partlayışdan sonra həlak olanların cəsədlərini metan qazı səbəbindən yuxarıya daşımaq hələ ki mümkün deyil. Bu barədə TASS-a Rusiya Fövqəladə Hallar xidmətindən məlumat verilib.

"Mədəndə 11 şaxtaçının cəsədi tapılıb, onlardan 10-u yuxarıya daşınmaq üçün hazırlanıb. Hələlik metan səviyyəsinin yüksək olması səbəbindən qalxma həyata keçirilmir" deyə açıqlamada bildirilib.

Xatırladaq ki, noyabrın 25-də Kemerovo vilayətindəki "Listvyajnaya" şaxtasında qəza baş verib. Hadisə nəticəsində 43-ü xilasedici olmaqla, 96 nəfər ölüb. Noyabrın 26-dan 28-dək vilayətdə matəm elan edilib.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.