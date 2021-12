Şəhid polkovnik Emil Nəzirovun bu görüntüləri hər kəsi kövrəltdi - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin Xızı rayonu ərazisində yerləşən “Qaraheybət” aviasiya poliqonunda təlim uçuşları zamanı qəzaya uğraması nəticəsində 14 hərbi qulluqçumuz şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəzada şəhid olan polkovnik-leytenant Emil Nəzirovun gitarada ifa etməsi ilə bağlı görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb.

Şəhid hərbçinin sözləri Mövlud Süleymanlı, musiqisi İbrahim Topçubaşova məxsus “Nə bəxtiyardıq” mahnısını ifa etməsi hər kəsi duyğulandırıb.

