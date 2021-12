Əməkdar elm xadimi, mərhum yazıçı Mir Cəlal Paşayevin hekayələrinin motivləri əsasında çəkilən “Nazik mətləb” filminin qala gecəsi baş tutub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən Nizami Kino Mərkəzində gerçəkləşən gecəyə incəsənət və siyasət aləminin tanınmış simaları qatılıblar.

Belə ki, tədbirdə sabiq baş nazir Novruz Məmmədov, "Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov, müdafiə sənayesi naziri Mədət Quliyev həyat yoldaşları ilə iştirak ediblər.

