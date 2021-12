Gənc jurnalist Rüstəm Sadıqlı vəfat edib.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, "Zəfər TV"nin rəhbəri olan Rüstəm Sadıqlı nəfəs çatışmazlığından əziyyət çəkirmiş.

O ötən gün sosial mediada bu haqda status da yazıbmış:

"Nəfəsin nə qədər böyük neymət olduğunu mənim qədər heç kim başa düşməz. Və hansı həkimə gedirəm deyir, heç nə yoxdu, səndə, mən ölüb dirilirəm...".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.