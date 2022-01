Xalq artisti Röya Ayxan Yeni il gecəsində evində parti edib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni dostlarını da evinə qonaq çağırıb. Gecədən görüntüləri qonaqlar sosial şəbəkədə paylaşıblar.

Qonaqlar arasında müğənni Sevda Yahyayeva və aparıcı Nəsib Nur da yer alıblar.

