Azərbaycanda növündən asılı olmayaraq bütün siqaret markaları bahalaşıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, qiymət artımı bu gündən etibarən müşahidə olunmağa başlayıb.

Məhsulun topdan alış və satışı ilə məşğul olan sahibkarın sözlərinə görə, bir qutu siqaret marka və çeşidindən asılı olmayaraq 10-20 qəpik civarında bahalaşıb.

