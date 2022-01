Qırğızıstan ölkə hərbçilərinin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sülhməramlı kontingentinin tərkibində Qazaxıstana göndərilməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qırğızıstan prezidentinin mətbuat katibi Erbol Sultanbayevin açıqlamasına görə, qırğız hərbçilər Qazaxıstana göndərilsə, onlar etirazçılarla qarşıdurmaya girməyəcək. O bildirib ki, qırğız hərbçilər yalnız strateji obyektlərin mühafizəsinə cəlb ediləcək.

