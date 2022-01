Xalq artisti Röya Ayxan sosial şəbəkədə yeni fotolarını yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Türkiyədə olan sənətçi orada lentə alınan şəkillərini paylaşıb. Əyləncə mərkəzlərindən birində çəkilən fotolarda Röyanın artıq çəki alması gözlərdən yayınmayıb.

İfaçı əvvəlki fit bədən qurluşunun dəyişməsi ilə xeyli diqqət çəkərək müzakirələrə səbəb olub.

Qeyd edək ki, Röya hazırda oğlu Hüseynlə birlikdə Türkiyədə istirahət edir.

