“Sərhədlərimizin yaxınlığında həyata keçirilən hücumlar səbrimizi daşırıb. Cəzalandırma əməliyyatlarımız artan xətt üzrə intensiv formada davam edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi Akar belə açıqlama verib. O bildirib ki, iki gün əvvəl 3 əsgərin şəhid olmasına cavab olaraq PKK/YPG terrorçularının mövqeləri şiddətli şəkildə bombalanıb. Akarın sözlərinə görə, indiyə qədər 22 terrorçu məhv edilib, Məhv edilən terrorçuların sayının daha da artacağı güman edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.