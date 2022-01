Yeni aldığı evdə boşluq tapdı: İrəli gedəndə heyrətə gəldi - FOTOLAR

İngiltərədə yaşayan Ben Mann adlı şəxs 1900-cı illərdə tikilən tarixi evi alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, yeni evində illərdir müdaxilə edilməyən taxtaları qaldıranda gördüklərinə inanmayıb. Mann taxtaların altında boşluq tapıb. Boşluğa daxil olan şəxs, yeni otaq aşkar edib. Zirzəmidəki gizli otağın hansı məqsədlə istifadə edildiyi dəqiq məlum deyil.

Zirzəmidə bir sıra qalıqlar və su olub. Ev yiyəsi zirzəmini təmir edərək, istifadə etməyə başlayıb. Otağın əvvəllər hansı məqsədlə istifadə edildiyi araşdırılır.

