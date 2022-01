Qadın keçmiş sevgilisi ilə doğum evində qarşılaşdı: Həqiqəti biləndə heyrətə gəldi - FOTO

Avstraliyada qadın doğuş zamanı olduqca maraqlı hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Taşa adlı qadın keçmiş sevgilisi ilə doğum evində qarşılaşanda heyrətə gəlib. Məlum olub ki, onun keçmiş sevgilisi Tim adlı şəxs doğuş həkimi kimi həmin xəstəxanada işləyir. Təsadüfən Taşanın həkimi keçmiş sevgilisi Tim təyin olunub. Qadının sözlərinə görə, o keçmiş sevgilisinin həkim olduğunu bilirmiş. Lakin onun həmin xəstəxanada doğuş həkimi işlədiyindən xəbərsiz olub. Qadının sosial mediada paylaşdığı bu məlumat böyük maraqla qarşılanıb.

