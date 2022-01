Azərbaycanda son zamanlar "Omikron"a yoluxma artıb

“Bir neçə həftə ərzində “Omikron” ştamı digər növləri sıxışdırıb. Bu gün bu ştam daha çox yayılıb”.

Bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, infeksionist Təyyar Eyvazov Metbuat.az-ın sualına cavabında deyib.

Onun sözlərinə görə, yoluxanların 90 %-in üzərində "Omikron"a yoluxma var:

"Çünki yoluxanların 90 %-in üzərində "Omikron"la əlaqəli olduğundan virusun hansı növ olmasının elə də önəmi yoxdur. Aktiv xəstələrin əksəriyyəti ambulator həlqədə olan şəxslərin sayına görədir. Xəstəxana yatışında isə vəziyyət stabildir".

Gülər Seymurqızı

