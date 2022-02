Qripdən 1 günə xilas edən təbii içki - RESEPT

Soyuq keçən havalar insanın immun sistemini zəiflədir. Bu qarışımla qripdən bir gündə qurtulmaq mümkündür.



Bu içkinin tərkibi bədənin qüvvətini artırır və antioksidant təsir edir.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən həmin qarışımın reseptini təqdim edir:



1 ədəd portağal

1 ədəd limon

1 zəncəfil

1 çubuq darçın

1 alma

Hamısı bir iri çaydana əlavə edilib, üzərinə qaynaq su alınıb, dəmlənilir.

1 litr su



Nanə



Hazırlanma qaydası:



Bir litr suyun içərisinə qeyd edilən inqreyentlər əlavə edilib qarışdırılaraq qaynadılır. Daha sonra soyuması üçün kənara qoyulur. Bu içkidən yemək araları istifadə edə bilərsiniz.



