Rusiyada koronavirus xəstələri ilə ünsiyyətdə olmuş şəxslər üçün karantin ləğv edilir.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə ölkənin baş sanitar həkimi qərar verib.

Sənədə əsasən, koronavirus xəstəsi ilə ünsiyyətdə olmuş şəxsin yeddi gün özünütəcridi tələb edilməyəcək. Qərar fevralın 6-dan qüvvəyə minəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.