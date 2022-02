Üç uşağın olduğu avtomobil qəzasının ŞOK DETALLARI - Səbəbkar sükan arxasında GÖRÜN nə edirmiş / FOTO

Kanadada dəhşətli avtoqəza hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis araşdırması zamanı məlum olub ki, sürücü sükan arxasında olan zaman şanpan içərək hətta kağıza nəsə bükərək siqaret kimi çəkir. Bu zaman o diqqətini yoldan yayındıraraq içərisində üç azyaşlı uşağın olduğu avtomobilə çırpılır.

Hadisədən bir müddət sonra iş üzrə aparılan məhkəmə prosesi zamanı 27 yaşlı Mason Cowgill-in uzunmüddətdir spirtli içki və narkotik problemi yaşadığı müəyyən edilib. Xoşbəxtlikdən qəza zamanı xəsarət alan olmasa da hakim Cowgill-ə 16 ay həbs cəzası müəyyən edərək onu 32 ay sürücülük hüququndan məhrum edib.

Aidə Fərzəliyeva / Metbuat.az

